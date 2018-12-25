إجراءات مهمة لتفعيل توصيات اجتماع الدكالي مع ممثلي نقابات الصيادلة

هبة بريس

انعقد بمقر مديرية الادوية والصيدلة يوم الاثنين 24 دجنبر2018 لقاء جمع السيد مدير الادوية والصيدلة البروفيسور جمال توفيق، مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات وضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب وكونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، خصص لتفعيل التوصيات التي خلص اليها اجتماع 21 دجنبر 2018 الذي ترأسه السيد أناس الدكالي وزير الصحة.

وخلال هذا اللقاء تطرق البروفيسور جمال توفيق إلى الأوراش التي فتحتها الوزارة.

وبعد الاستماع لكل مداخلات الهيئات والتمثيليات النقابية الممثلة للصيادلة، تقدم السيد المدير باقتراح لإنشاء ثلاثة لجان عمل:

– لجنة مكلفة بدراسة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة،

– لجنة مكلفة بمراجعة مرسوم تحديد سعر الدواء والاكراهات الاقتصادية الخاصة بصيادلة الصيدليات،

– لجنة خاصة بإصلاح المسلك القانوني لتوزيع الادوية وكذا التسريع بتطبيق العقوبات التأديبية.

وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الجميع على احداث اللجان المذكورة أعلاه وتحديد ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والتمثيليات النقابية للمشاركة في هذه اللجان وعقد أول اجتماع والشروع في العمل يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 في الساعة الثالثة زوالا حيث أنيط لكل اللجان مسؤولية تحديد أولوياتها وجدولها الزمني.

وخصص لتفعيل التوصيات التي خلص اليها اجتماع 21 دجنبر 2018 الذي ترأسه السيد أناس الدكالي وزير الصحة خصص لتفعيل التوصيات التي خلص اليها اجتماع 21 دجنبر 2018 الذي ترأسه السيد أناس الدكالي وزير الصحة.

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