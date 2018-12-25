الدكالي: الاستشارات الطبية الاستعجالية في المستشفيات تعدت 6 ملايين

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن مخطط تسريع تأهيل المستعجلات يعد مناسبة لتعزيز المكتسبات ورفع التحديات من أجل الرقي بالعرض الصحي الاستعجالي من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات البيوطبية إضافة الى وسائل النقل الصحي، من أجل ذلك ستعمل الوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم لإنجاحه وإتمامه على نحو متميز ومتكامل.

الدكالي، أشار في كلمته الافتتاحية، لانطلاقة مخطط تسريع تأهيل المستعجلات، بمستفى سلا، الى مدى الطلب المتزايد على الخدمات الاستعجالية حيث تعدى عدد الاستشارات الطبية الاستعجالية في المستشفيات العمومية 6 ملايين استشارة خلال سنة 2018.

ويبلغ معدل الوافدين يوميا على مصالح المستعجلات، يضيف الدكالي، 400 شخص بالمراكز الاستشفائية الجهوية، 250 شخص بالمراكز الاستشفائية الإقليمية وحوالي 100 شخص بمستشفيات القرب.

وشدد الوزير، على أن طب المستعجلات يعتبر مؤشر لجودة ومتانة النظام الصحي ولذلك وضعناه من بين أولويات الوزارة، مشيرا الى أنه انطلاقًا من حرص حكومتنا على الاعتناء بصحة المواطنين وما تقدمه من دعم لوزارة الصحة فقد تم الرفع من ميزانية الوزارة بتخصيص غلاف مالي قدره 16.3 مليار درهم لسنة 2019 أي بزيادة %10.4 مقارنة بميزانية سنة 2018.

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