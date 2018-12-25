فايسبوكيون ..حضور قيادات من البيجيدي لمحاكمة حامي الدين ” تأثير على القضاء”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كسر حزب ال ” بيجيدي” جدار ” إستقلالية القضاء” بحسب تعبير عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حضور عدد من قيادات الحزب ومعهم مسؤولين عن مجالس ترابية بالمدن وبرلمانيين متناسين تعاقدهم مع المواطنين الذين ادلو بتصويتهم على هؤلاء من أجل تدبير أمورهم اليومية.

واعتبر هؤلاء الفايسبوكيين، الحظور الكثيف لقيادات حزب “المصباح” والاستنفار الذي شهدته شبيبة الحزب وتنظيماته الموازية، وحضورها بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، في أولى جلسات الاستماع للقيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بعد تحريك المتابعة ضده بتهمة المساهمة في قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، اعتبروه تدخلا ومحاولة للتأثير على القضاء.

وأجمع هؤلاء، على أن عدد من القيادات في أحزاب وطنية، لم تشهد مثل هذا التدخل والمساندة، بعد متابعة قيادييها في عدد من القضايا، بل كانت مساندتهم طبيعية تحترم ” استقلالية القضاء” .

وكان بعض القياديين في حزب يساري، أن قال حول قضية متابعة ” حامي الدين” : إذا كنت متيقن من براءتك فلماذا تخاف من العدالة”.

وارتباط بالموضوع فقد شكل استقلالية النيابة العامة، في الاونة الاخيرة أهم إصلاح في منظومة العدالة، بعدما كانت النيابة العامة تابعة لوزير العدل، وهو ما تأكد من خلال عدد من القضايا تدخل لوزراء العدل في شؤونها.

ومن المرتقب أن تحمل قضية حامي الدين عدد من المفاجأت في الجلسات القادمة، وستحضى بمتابعة كبيرة للرأي العام، ونهايتها سيكون انتصار للقضاء وتفعيله لمبدأ المواطنين سواسية أمام القانون.

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