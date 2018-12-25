سجين سابق يتعرض للتعذيب والحرمان من العلاج .. مندوبية التامك تنفي

هبة بريس

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ادعاءات تعرض سجين سابق للتعذيب وحرمانه من العلاج.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن ما ورد على لسان السجين السابق (أ.ل.) في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعدو أن تكون ادعاءات لتشويه صورة المؤسسة، خاصة أنه كان موضوع عدد من الإجراءات التأديبية بسبب سلوكه السيء والمخالف للقوانين المنظمة لعمل المؤسسات السجنية، ومحاولاته المتكررة لتحريض باقي السجناء على التمرد والإخلال بأمن وسلامة المؤسسة.

وأكدت المندوبية أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من أربعة فحوصات طبية خلال إقامته بالسجن المحلي لورزازات، كما تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي من أجل عرضه على الطبيب المختص قصد تلقي العلاجات المناسبة كلما دعت الضرورة لذلك.

وشددت على أن ادعاء السجين المذكور تعرضه للتعذيب هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، حيث تمت معاملته، على غرار باقي نزلاء المؤسسة، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما أن وضعه بزنزانة التأديب الانفرادية تم وفقا لقرار اللجنة التأديبية مع تمتيعه بكل الضمانات القانونية.

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