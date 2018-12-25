بالصور.. عناصر الديوانة بسطات تطيح بمليار سنتيم من السلع المهربة‎

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر من زمرة الجمارك المتنقلة بسطات، أطاحت بصيد ثمين ناهز مليار سنتيم من السلع المهربة عبارة ألبسة ومستلزمات الهواتف النقالة ناهز عددها ” 13000 عبارة عن شاحن للهواتف، و80000 بطارية تخص الهواتف” وغيرها من المواد الاخرى في عملية نوعية عرفتها الطريق السيار الرابطة بين سطات وبرشيد.

العملية التي تمكنت منها عناصر شابة تابعة لزمرة الجمارك المتنقلة بسطات، جاءت في اطار الحملات الروتينية التي تقوم بها على مستوى الممر الطرقي بالطريق السيار البيضاء مراكش، حيث تم توقيف شاحنة قادمة من البيضاء على متنها كميات كبيرة من السلع المهربة على شكل ملابس جديدة ومعدات ولوازم تهم الهواتف النقالة قدرتها مصادرنا بحوالي مليار سنتيم.

العملية النوعية التي قامت بها عناصر شابة تنتمي للزمرة المتنقلة التابعة لادارة الجمارك بسطات، تأتي في سياق الحملات التمشيطية واليقظة المتواصلة لتجفيف الممرات والطرقات وخاصة الطريق السيار الرابطة بين مراكش والبيضاء مرورا بمدينة سطات مكان حجز الشاحنة المذكورة، من محاولات تهريب السلع.

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