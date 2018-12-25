تركيا: لا فائدة من بقاء فرنسا في سوريا

هبة بريس - وكالات

ترى تركيا أن “لا طائل” من التواجد العسكري الفرنسي في سوريا لـ”حماية” وحدات حماية الشعب الكردية المنخرطة في الصفوف الأولى من معركة مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو خلال لقاء من الصحفيين “لا يخفى على أحد أن فرنسا تدعم وحدات حماية الشعب الكردية. وقد اجتمع ماكرون بممثلين عنهم”.

ونقلت وكالة الأناضول عن أوغلو “لا معلومات لدينا بشأن إيفاد المزيد من الجنود (الفرنسيين)، لكنهم يحافظون على تواجدهم الحالي. وإن كانوا يبقون لبناء مستقبل سوريا، فهم مشكورون. لكن إن كانوا يبقون لحماية الوحدات الكردية، فلا طائل من ذلك لأحد”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أمر الأربعاء الماضي بسحب نحو ألفي جندي أميركي متمركزين في سوريا لمحاربة تنظيم داعش إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنّفها أنقرة كميليشيا “إرهابية”.

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