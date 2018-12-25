اعتقال شخصين يشتبه في ولائهم لتنظيم “داعش” الارهابي

ضاهر محمد ؛ مراكش

تمكنت عناصر البسيج المكلفة بمحاربة الارهاب من توقيف شخصين يشتبه في انتماههم الى تنظيم داعش الارهابي بكل من العطاوية وجماعة المربوح.

وتمكنت عناصر البسيج من اقتحام منزل المشتبه فيه الاول بالعطاوية واقتادته الى الرباط في حين تم القاء القبض على الشخص الثاني بجماعة المربوح وتم اطلاق سراحه بعد التحقيق معه.

واستمعت عناصر البسيج في اطار البحث الاولي الذي جرى بمقر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، الذي أفضى الى اطلاق سراح الشخص المنحدر من جماعة المربوح فيما تم اقتياد الثاني المنحدر من دوار النواجي الى المقر الرئيسي للمكتب المركزي للابحاث القضائية بالرباط للاستكمال البحث الذي يجري تحث اشراف النيابة العامة المختصة.

وتجدر الاشارة، ان المتهم الثاني الذي تم الاحتفاظ به قصد تعميق البحث،متزوج ويبلغ من العمر 41 سنة ويشتغل بمعصرة للزيتون وله شقيق يعمل في تنظيم داعش بسوريا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0