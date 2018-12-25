سعد دحان يقرب نجم اولمبيك اخريبكة من الجيش الملكي

هبة سبور

أعد سعد دحان، المستشار التقني لفريق الجيش الملكي، تقريرا تقنيا خاصا حول نجيب المعتني، لاعب فريق أولمبيك خريبكة، الذي يرغب الفريق العسكري، في انتدابه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الذي يرغب في تحسين وضعه في سلم ترتب البطولة الوطنية بعد البداية المتعثرة التي بصم عليها، والتي كانت سببا في إبعاد امحمد فاخر، عن دكة احتياطية، فريق الجيش الملكي.

وتابع سعد دحان، المباراة التي حل فيها فريق أولمبيك خريبكة، ضيفا على فريق اتحاد الفتح الرياضي، التي أجريت بملعب مولاي الحسن بالرباط، عن الجولة 13 من البطولة الوطنية للمحترفين، حيث جلس التقني العسكري، في المنصة الشرفية، وسجل كل صغيرة وكبيرة عن اللاعب المعتني، تأهبا لرفع التقرير إلى إدارة الفريق العسكري، التي ستعمل من جهتها على مباشرة عملية الاتصال بإدارة فريق أولمبيك خريبكة، من أجل بحث سبل انتداب المعتني، الذي يعتبر من بين أفضل لاعبي الوسط في البطولة الوطنية الاحترافية.

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