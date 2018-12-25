تأجيل محاكمة حامي الدين والأخير يوزع شارات التضامن مع ”إخوانه“‎

هبة بريس – الرباط

قررت الهيئة القضائية المشرفة على ملف محاكمة القيادي البيجدي عبد العالي حامي الدين، بخصوص جناية المساهمة في القتل العمد، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، (قررت) تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12/02/2019.

هذا وشهدت محكمة الاستئناف بمدينة فاس أجواء استثنائية وغير مسبوقة، حيث حضر كل من رفاق وأقارب عائلة الطالب اليساري المقتول، إضافة إلى مناصرين للقيادي البيجيدي عبد العالي حامي الدين، وعلى رأسهم، عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق.

وشوهد البرلماني عبد العالي حامي الدين، وهو يوزع شارات النصر على إخوانه ممن قدموا للتضامن معه في قضيته التي خلقت جدلا إعلاميا خلال الآونة الأخيرة، بعدما أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، استنكاره للقرار القضائي، واعتباره نكوصا للأشواط التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

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