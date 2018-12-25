ترامب: السعودية ستتكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا

نُشر بتاريخ :  2018-12-25 - 11:50
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أن السعودية ستتكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا بدلا من أمريكا، وعبر عن امتنانه للمملكة على هذه الخطوة.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “وافقت السعودية على التكفل بالمبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: “أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول فاحشة الثراء بمساعدة جيرانها في عملية إعادة الإعمار بدلا من دولة عظمى، أمريكا، تبعد 5000 ميل.. شكرا للسعودية”.

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