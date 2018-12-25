”بن كيران“ يحضر محاكمة ”حامي الدين“ بفاس‎

نُشر بتاريخ :  2018-12-25 - 11:30
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هبة بريس – فاس

حضر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، قبل قليل لجلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد ضد الطالب اليساري ”عيسى ايت الجيد“.

وعاينت جريدة هبة بريس الإلكترونية حضور رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، ضمن الحاضرين لمتابعة الجلسة التي تجري أطوارها بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، وسط تعزيزات أمنية مشدة.

هذا وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس قد قرر متابعة عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد مع تحديد تاريخ السوم موعد لأول جلسة محاكمة.

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