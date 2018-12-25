مدرب تشيلسي السابق قريب من تدريب أمرابط

نُشر بتاريخ :  2018-12-25 - 10:07
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هبة سبور

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي الذي يلعب له الثنائي المغربي نور الدين أمرابط والمهاجم عبد الرزاق حمد الله إقترب من التعاقد مع البرتغالي فيلاس بواس ليكون خلفاً للأوروجواياني المقال دانييل كارينيو.

وحسب نفس المصدر فإن فيلاش بواس وافق على العرض المالي المقدم من النصر للإشراف على النادي فيما تبقى من مباريات الموسم في الدوري السعودي الممتاز ،حيت يحتل الفريق المركز الثاني ب 32 نقطة وراء الهلال المتصدر ب 35 نقطة.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على تدريب مجموعة من الأندية العالمية على غرار تشلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي وزينت سان بطرسبورغ الروسي

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