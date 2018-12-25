وزارة بنعبد القادر: 904 مترشحا اجتازوا المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

هبة بريس

أفادت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن 904 مترشحا اجتازوا المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي تم إجراؤها الأحد الماضي بالرباط، لتوظيف 50 متصرفا من الدرجة الثالثة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن نسبة المشاركة في هذه المباراة الموحدة قدرت بحوالي 96 بالمائة، بعد أن تغيب عن المباراة 36 مترشحا، مبرزة أنه تم استدعاء 942 مرشحا الذين يستوفون الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة، من بين 1010 ملف ترشيح توصلت به الوزارة، حوالي 30 بالمائة منهم من النساء، و52,66 بالمائة منهم من ذوي الإعاقة الحركية، و43,62 بالمائة منهم من ذوي الإعاقة البصرية.

وقد تم توزيع المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة، يضيف البلاغ، على ثلاث مؤسسات، وهي المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والثانوية التأهيلية عمر الخيام، والثانوية التأهيلية الليمون، مبرزا أن المباراة مرت في ظروف جيدة، تضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف كافة المساهمين في هذه المباراة، وكذا روح المسؤولية والانضباط التي أبان عنها المترشحون.

وأضافت أنه تم استقبال المترشحين في ظروف جيدة، وذلك من طرف اللجان التنظيمية المختلفة التي تم إحداثها لهذا الغرض، والتي ضمت ما يزيد عن 900 شخص، منهم حوالي 500 شخص أوكلت لهم مهمة المرافقة والكتابة نيابة عن المترشحين، لاسيما المكفوفين وضعاف البصر، مشيرة إلى أن المباراة انطلقت فعليا في حوالي الساعة 09:45 بعد أن التحق كافة المترشحين بأماكنهم داخل القاعات بمقرات المباراة الثلاث، وذلك من خلال توزيع أوراق الاختبار على المترشحين من طرف أعضاء لجنة المباراة.

واستعدادا لهذه المباراة، ذكرت الوزارة بأنها قامت، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، بتوفير الولوجيات والترتيبات التيسيرية الأخرى اللازمة والمناسبة بمقرات المباراة الثلاث، بما يسمح للمترشحات والمترشحين باجتياز المباراة في أحسن الظروف.

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