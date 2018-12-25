اتحاد طنجة يحسم مصير المدرب العجلاني

هبة سبور

كشفت مصادر من داخل إدارة إتحاد طنجة لكرة القدم ان هذه الأخيرة قررت الإستغناء عن خدمات مدرب الفريق الأول أحمد العجلاني , بعد الخروج من عصبة الابطال الإفريقية على يد شباب الساورة الجزائري ، , وهي الهزيمة التي ألقت بضلالها على المدرب التونسي الذي لم يقدم الإضافة للفريق الطنجاوي.

ولم يرقى العجلاني لتطلعات الجماهير الطنجاوية والتي طالبت المكتب المسير بإقالته والتعاقد مع مدرب قادر على إخراج الفريق من دوامة النتائج السلبية التي يتخبط فيها , من أجل عودة “فارس البوغاز” لتألقه خصوصا أنه مقبل على مباراة قوية في دور الثاني مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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