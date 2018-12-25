جريمة “شمهروش” .. الخيام يكشف عن حصيلة الاعتقالات

نُشر بتاريخ :  2018-12-25 - 09:33
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هبة بريس

كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، أن عدد المعتقلين على خلفية جريمة قتل السائحتين الأوروبيين بلغ 18 شخصا.

وأفاد الخيام، في تصريح لوكالة “فرانس بريس” الفرنسية، أن السلطات أوقفت خمسة أشخاص جدد على صلة بجريمة قتل سائحتين غربيتين .

وأضاف ذات المتحدث، أن الضحيتان اللتان عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الاطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، “تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الراس”.

وأكدت السلطات صحة فيديو أظهر المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم تنظيم الدولة الاسلامية. وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة.

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