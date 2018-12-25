طقس الثلاثاء .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن تتشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل والصباح محليا بالقرب من السواحل ، مصحوبة بكتب ضبابية، فيما ستكون الأجواء مستقرة وسماء صافية أو مرور سحب من الأجواء العليا.

وستكون الأجواء باردة نوعا ما خلال الليل بالمرتفعات والهضاب العليا، مع هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشرق بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و04 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بسايس والغرب واللوكوس والجنوب-الشرقي، وما بين 09 و14 درجة بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والسهول وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 14 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 16 و21 درجة بسايس والغرب واللوكوس والجنوب-الشرقي وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 21 و27 درجة بالسهول وسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0