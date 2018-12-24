تحذير من عمل إرهابي محتمل في برشلونة خلال أعياد الميلاد

هبة بريس ـ وكالات

أكدت شرطة مدينة برشلونة الإسبانية تلقيها معلومات عن احتمال وقوع عمل إرهابي في المدينة الكتالونية خلال أعياد الميلاد.

وفي وقت سابق حذرت السلطات الأمريكية السلطات الإسبانية من خطر وقوع الهجوم، ونشر مكتب الشؤون القنصلية في الخارجية الأمريكية أمس الأحد على حسابه على تويتر: “إسبانيا: كونوا يقظين في المناطق المزدحمة بما في ذلك الحافلات وفي قلب برشلونة السياحي بمناسبة أعياد نهاية السنة”.

وأضاف المكتب: “قد يرتكب إرهابيون هجوما ويستهدفون مناطق سياحية ووسائل نقل أو مواقع عامة”.

وقال ميكيل بوش المسؤول الإقليمي في داخلية كتالونيا لإذاعة محلية إن شرطة المدينة وباقي قوات الشرطة تنشط بسبب هذا التهديد.

وبحسب صحيفة “ال باييس” الإسبانية، فإن قوات الأمن تبحث عن مغربي في الثلاثين من العمر يحمل رخصة لقيادة الحافلات.

وقالت صحيفة “ال بيريوديكو دي كتالونيا” إن شرطة كتالونيا أشارت في مذكرة داخلية إلى احتمال إقدام فرد على دهس أشخاص بحافلة في المدينة. وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الشرطة لم تؤكد صحة هذه المعلومات، لكنها أقرت بـ “تعزيز التدابير الأمنية في المواقع المزدحمة”.

يذكر أن برشلونة شهدت هجوما إرهابيا كبيرا في أغسطس عام 2017، حين قام أحد المهاجمين بدهس المارة بسيارته في وسط المدينة، وهاجم آخرون الناس بسكاكين بعد اصطدام متعمد بحشد من المارة بضواحي العاصمة الكتالونية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 150 بجروح.

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