البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 202 مرشحا إفريقيا بعرض المتوسط

هبة بريس ـ الرباط

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت، يومي 22 و23 دجنبر 2018 بعرض البحر الأبيض المتوسط، المساعدة ل202 مرشحا للهجرة السرية أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوجد من بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قوارب تقليدية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم العثور، كذلك، على خمسة جثت على متن هذه القوارب، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين السريين الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا في وضعية صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى موانئ الناظور وطنجة والحسيمة.

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