الدكالي: وفاة الرضع الثلاثة لا علاقة لها بلقاح التهاب الكبد الفيروسي

هبة بريس ـ الرباط

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الاثنين بالرباط، أن التحريات الأولية التي قامت بها اللجنة المركزية متعددة التخصصات بالوزارة، لم تسجل أي اختلالات بخصوص جودة اللقاح وظروف تخزينه.

وأبرز الدكالي في معرض رده على إحاطة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع ” ظروف وملابسات وفاة طفل رضيع وتدهور الحالة الصحية لأطفال آخرين بسبب التلقيح”، أن تحريات اللجنة والمعاينات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر خلصت إلى أنه لا علاقة للقاح بالحادث، مشيرا إلى أن اللقاح المستعمل بمستشفى الولادة “الليمون” بالرباط هو نفسه المستعمل بباقي مراكز الولادة، ولم تسجل بشأنه أية مضاعفات بأي من هذه المراكز.

وأضاف أنه في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تقوم المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بتلقيح الأطفال حديثي الولادة ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع (ب) خلال ال24 ساعة الأولى التي تلي الولادة، وذلك منذ سنة 2017، مسجلا انه تماشيا مع هذا البرنامج، يقوم مستشفى “الليمون ” التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وفق مساطر مضبوطة وبروتوكول خاص، وعلى غرار باقي المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، بتلقيح الرضع حديثي الولادة، حيث تم تسجيل حادث لدى بعض الرضع خلال عملية التلقيح التي قام بها المستشفى.

وأشار الدكالي أن وزارته سارعت للتكفل بباقي الأطفال وتم نقلهم جميعا إلى قسم الانعاش بمستشفى الأطفال ابن سينا وتتبع حالتهم الصحية.

وأبرز الدكالي أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، وتم اعتقال ممرضتين عرضتا اليوم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بحضور محامي عن المركز الاستشفائي الجامعي.

وأكد الدكالي أن القضية في يد القضاء، وتفاديا لتضارب الاختصاصات وتجنبا للتأثير على التحقيق القضائي الذي لازال ساريا، وحرصا على شروط المحاكمة العادلة، فإن وزارة الصحة ستعمل على اتخاذ ما يلزم حسب ما يسفر عنه البحث القضائي الجاري.

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