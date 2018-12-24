شاب يضع حدا لحياته شنقا بجبل “درسة” بتطوان

نُشر بتاريخ :  2018-12-24 - 21:12
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أقدم شاب في الثلاثينات من العمر اليوم الاثنين ،  على وضع حد لحياته شنقا بمنطقة “جبل درسة” حيث عثر عليه معلقا على جدع شجرة بالمنطقة المذكورة في ظروف وصفت بالغامضة .
شهود عيان أكدوا أن الهالك عاطل عن العمل حيث يرجح أن تكون ظروفه الاجتماعية قد دفعته الى انهاء حياته بتلك الطريقة المأساوية التي خلفت حالة من الصدمة والذهول بين معارفه وجيرانه .
وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات التابع لمستشفى سانية الرمل بتطوان ، فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها .
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