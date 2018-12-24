أكادير: نائب الرئيس البيجيدي يعترض على زميله الرئيس في شأن تغيير معالم القصر البلدي

احمد وزروتي: هبة بريس

في سابقة من نوعها، راسل نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المكلف بالتعمير، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، رئيس نفس المجلس وزميله في الحزب، من أجل توقيف الأشغال الجارية بمقر القصر البلدي والتي بموجبها سيتم فتح منافد أخرى.

واعتبر نائب الرئيس الشفدي المكلف بالتعمير أن هذه الأشغال ستؤثر حتما على جمالية معمار القصر البلدي والذي يعتبر من ثرات المدينة، وستكون له آثارا سلبية على المشهد المعماري للمدينة.

وطالب الشفدي، في رسالته التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها، رئيس المجلس بإيقاف الأشغال وإعادة الواجهة إلى ماكانت عليه سابقا.

هذا وتعرف مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة، وخاصة المهتمة بالشأن المحلي، تنديدات متلاحقة بسبب التخريب الذي يطال معلمة القصر البلدي والتي انطلق منها نداء الراحل الحسن الثاني المعلن لانطلاقة المسيرة الخضراء.

وحاولت هبة بريس الاتصال بنواب الرئيس لتحري حقيقة ما يجري، لكن دون جدوى.