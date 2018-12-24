الوالي لحلو يقوم بزيارة الاوراش الخاصة بالتأهيل الحضري لحي الكدية

ضاهر محمد؛ مراكش

في إطار تتبع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة قام والي جهة مراكش اسفي بزيارة تفقدية للأوراش الخاصة بالتأهيل الحضري لحي الكدية صباح يوم الاثنين 23 دجنبر 2018 ، مرفوقا برئيس المقاطعة الجماعية جليز ومدير العام لشركة العمران مراكش وممثلي المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية، وكدا رؤساء المصالح بالولاية وجماعة مراكش .وقد كانت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير اشغال مختلف الاوراش أهمها :

مشروع بناء سوق نموذجي للباعة المتجولين ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

مشروع بناء ملاعب رياضية للقرب؛

مشروع بناء مركب مندمج يضم حضانة للأطفال -نادي نسوي ومكاتب للسلطة المحلية؛

مشروع بناء مكتبة عمومية ودار للشباب؛

مشروع تهيئة حدائق عمومية للقرب؛

مشروع بناء مستوصف صحي للقرب.

كما اطلع السيد والي الجهة على بعض الحالات الخاصة بالبنايات الآيلة للسقوط او المندرجة في إطار برنامج مدن بدون صفيح وهي تتمركز بدواري الحفرة والزمراني.

وبهذه المناسبة، قدمت للوالي الشروحات الخاصة بتقديم هذه الاوراش والمشاكل والمعيقات التي قد تعترض تنفيذها وفي هذا الاطار أعطى الوالي تعليمات لمختلف المصالح لتسريع وتيرة تدخلها من اجل اخراج هذه المشاريع لحيز الوجود في أقرب الآجال لتمكين ساكنة هذا الحي من الاستفادة من الخدمات التي ستوفرها، كما دعا كافة الشركاء للعمل على اقتراح برنامج متكامل وشامل لتدارك النقص الحاصل في البنية التحتية والتجهيزات الاساسية تهم على الخصوص فتح طرقات وخلق منتزهات تزاوج بين المساحات الخضراء وألعاب الاطفال وكدا الالعاب الرياضية، مع امكانية تعبئة العقارات الضرورية لها.