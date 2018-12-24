محلل سياسي : حكومة بنكيران سمحت بـ “المسخ ” واجازت ” تعمار الجيوب “

هبة بريس ـ الرباط

يقترن تدبير الشأن العام والحكامة الجيدة بما يقدمه وينتجه كل مسؤول ، ولا يمكن ان يصل الوطن ارضا وشعبا للاهداف المرجوة دون ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تقييم النهوض بالمرفق العام ومدى تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين وتقديم الخدمات وجودتها، ضمانا للرقي ولاستمراره.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي فصل في تعدد وجهات بعض المسؤولين بالمغرب حيث توقف عند الفراغ الذي تحدثه تعدد المسؤوليات واختلافها

وقال عمر الشرقاوي ” اليوم اعلن في الجلسة العامة عن قرار الاقتطاع من تعويضات عمدة الرباط لانه برلماني من البيجيدي كثير السليت” قبل ان يضيف “اليوم بانت تركة بنكيران اللي اسمح لعمداء مدن كبيرة يحتاج تدبيرها الى اكثر من 24 ساعة يكونوا برلمانيين بل ومسؤولين البرلمانيين”

واضاف الاخير في تدوينة فيسبوكية “عمدة الرباط اقتطع منه لانه لا يستطيع القيام بنشاطه البرلماني ومتفرغ للمدينة لكن في المقابل هناك عمداء تركوا مدنهم وتفرغوا للبرلمان ومنهم عبد العزيز العماري نائب رئيس مجلس النواب وعمدة البيضاء اللي مقابل سفريات البرلمان ومخلي مدينة قد لخلا وآخر سفرياته دوز هذا الشهر حوالي اسبوع في بولونيا ترأس فيه وفد برلماني قبطهم البوليس بمطار فرانكفورت لاكثر من 19 ساعات بسبب الفيزا وصوروا وجوههم وكانهم ارتكبوا شي جرائم “

واسترسل الشرقاوي بالقول “هناك ادريس الازمي اللي ما تنعرفش كيفاش مخلي فاس ويقود الفريق البرلماني للحزب الاول الذي يتطلب حضور دائم في المؤسسة البرلمانية نفس الامر ينطبق على عمدة مكناس اللي يترأس لجنة المالية وهي اللجنة الاكثر اهمية في البرلمان، دون الحديث عن عمداء طنجة ومراكش واكادير وتطوان”

وختم الاخير تدوينته قائلا ” ايها السادة راكوم عيقتوا اما تفرغوا لتدبير مدنكم واما تفرغوا للبرلمان. لكن العيب ماشي عليكم العيب على حكومة بنكيران اللي سمحت بهذ المسخ باش تعمروا جيوبكم بتعويضات السياسة “

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