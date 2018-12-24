برلمانية : الخمار غير شهادته وهو نفسه متهم في قضية ” ايت الجيد “

هبة بريس ـ الرباط

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة.

البرلمانية امينة ماء العينين خرحت بتدوينة جديدة تقول فيها “بغض النظر عن البعد السياسي لمتابعة عبد العالي حامي الدين، كل حيثيات القضية قانونيا ومسطريا تقول أن لاشيء يقنع بجدوى اعادة فتح الملف المشمول بسبقية البت القضائي”

واضافت ان “الشاهد الخمار الحديوي يغير شهادته التي يفترض تأدية اليمين عليها أمام المحكمة حيث سبق له التأكيد أنه لم يشاهد حامي الدين في موقع الحادث كما سبق له استعراض أسماء من يتهمهم بقتل آيت الجيد ولم يأت بتاتا على ذكر حامي الدين ضمنهم،ثم إن الخمار نفسه متهم في نفس القضية وسبق له أن قضى عقوبة حبسية على ذمتها،فكيف يشهد متهم ضد آخر؟ “

وختمت تدوينتها متسائلة “لست أدري على ماذا اعتمد قاضي التحقيق لاتخاذ قرار المتابعة،ولست أدري كيف ستتصرف المحكمة تجاه القضية؟ لكن الجميع متأكد اليوم أنها على المحك وأنا متفائلة بهذا الخصوص،ليس فقط انصافا لحامي الدين،لكن انتصارا للوطن ومؤسساته ومصداقية قضائه”