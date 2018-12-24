فضيحة جديدة..”رشيد شو” يترصد العشابي ويقلده

ربيع بلهواري _ هبة بريس

بعد ان تعثر لحد كتابة هذه السطور في بث حلقة واحدة من برنامجه “رشيد شو” بعد مرور أربعة أشهر عن الموسم التلفزة الجديد، اكتفى العلالي بنشر صور وإعلانات مرفقة بدوينات يعلن فيها أنه لازال يستعد للموسم الجديد من برنامجه.

وقد تعرض رشيد العلالي لهجوم فيسبوكي كبير بعدما تعمد تقليد الفنان الساخر مراد العشابي سواء في اطلالاته او في اختيار ضيوفه أو في فقرات برنامج، حيث تعرض لسخرية عارمة مباشرة بعد نشر صوره وهو يرتدي نفس لباس العشابي الذي سبق أن ظهر به رفقة الفنانة سعيد فكري، أكثر من ذلك فقد ارتدى العلالي أيضا نفس الاطلالة التي ظهر بها صاحب “برنامج عندي مايفيد” مع البطل سعيد عويطة.

ومن خلال الإعلان الترويجي الذي وبعد الانتقادات التي تعرض لها من طرف ادارة القناة سارع العلالي إلى نشر إعلان ترويجي لبرنامجه دون ذكر موعد بث الحلقة التي استضاف فيها نورالدين بكر وهو نفس الضيف الذي استضافه العشابي في “عندي مايفيد” بنفس اللباس الذي ظهر به مع العلالي، حيث علق احدهم :” ساهل تلبس نفس اللباس ولكن صعيب تكون عندك نفس الموهبة الكاريزما لي عند العشابي”، وأضاف آخر:” إلا بغيتي تقلد العشابي جيب حتى انت سعيدة فكري للبرنامج علاش مبغاتش تجي عندك”.

كما ظهر وهو يقلد فقرة بكاء الضيوف التي اشتهر بها صاحب “عندي مايفيد”، حيث علق اخر قائلا :” إلا مبكاوش ليك الضيوف احسن تبكي انت”.

للاشارة فقد حقق “عندي مايفيد” نسبة متابعة قياسية وخطف الأنظار منذ اول حلقة له واستضاف في موسمه الثاني كل من محمد مفتاح ومحمد الخياري ونعمان لحلو وبدر هاري وعزيز داداس وهدى سعد ورفيق بوبكر.

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