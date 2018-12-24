البام : قتلة بنجلون وآيت الجيد مسؤولون عن إزهاق روح السائحتين

هبة بريس ـ الرباط

أجمعت الفرق النيابية بمجلس النواب، اليوم الاثنين على شجب واستنكار جريمة أمليل الإرهابية، التي راح ضحيتها سائحتين أجنبيتين، ونوهت في الوقت نفسه بالسلطات الأمنية التي تمكنت من القبض على المجرمين في ظرف وجيز، كما قدمت تعزيها لعائلتي الضحيتين ولأصدقائهما.

وتفاعلا مع الحادث قال فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، إن من قتل عمر بنجلون وبنعيسى آيت الجيد، وفرج فودة، وشكري بلعيد هو المسؤول أيضا عن إراقة دماء السائحتين الاسكندنافيتين في إمليل بنواحي مراكش.

وأضاف الفريق في تعقيب له على مداخلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول مقتل السائحتين، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الجناة هم أنفسهم وإن اختلفت السياقات.

وأوضح الفريق أنه لا فرق بين جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها تيارات تتشر الفكر المتطرف.

وأشار الفريق أن جرائم الإرهاب تقع على عاتق التيارات التي تنشر التحريض والكراهية وتستغل الدين.

فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بدوره أدان هذه الجريمة الإرهابية القذرة، التي وقعت في منطقة امليل، وذهب ضحيتها سائحتان بريئتان بطريقة بشعة.

وقال محمد العربي بلقايد، “نحيي تلك التعبئة التي عرفتها المنطقة بجميع مواطنيها، وجمعياتها المدنية والمهنية، في مهرجان الجبل الذي انعقد يوم السبت الماضي، والذي عبر فيه الجميع عن الصمود لأهل تلك الجبال الشامخة، وعن الإدانة الشاملة لكل الأفعال الجرمية الدنيئة التي تسعى بالمس بذاك بالنسيج المجتمعي المتفرد”.

من جهته شجب فريق التجمع الدستوري، أي عمل إجرامي يمكنه أن “يوسخ السمعة ديال المغرب”، داعيا إلى اعتماد مقاربة أمنية استباقية في هذه المناطق السياحية، “ولما لا تكوين مرشدين سياحيين لمرافقة هذه الحالات الفردية”، كما طالب بتنزيل أقسى العقوبات على هؤلاء المجرمين لكي نعطي بهم المثل إلى جميع من يفكر بالقيام بهذا العمل، مقدما تعازيه لأسر ضحيتي هذه الجريمة النكراء.