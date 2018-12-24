لهذه الاسباب ..قضاء سطات يؤجل محاكمة “مصور الدركي”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تابع بعد زوال اليوم الاثنين العديد من المهتمين بملف ما بات يعرف بمصور دركي سرية سطات، (تابعوا ) اطوار أولى جلسات مثول المشتبه به الرئيسي على انظار قاضي الغرفة الجنحيةفي قضية يتابع فيها بتهم من قبيل بث وتوزيع تركيبة بواسطة الانظمة المعلوماتية بقصد التشهير به واهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم، حيث تم تأجيل الجلسة الى يوم الاثنين المقبل الموافق ل 31 دجنبر الجاري لإعداد الملف مع استدعاء أحد شهود النازلة.

قضية ماباتت تعرف بمصور دركي سطات، ألقت بظلالها على المشهد الاعلامي وتداولتها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عبر بثها لشريط فيديو يوثق أحد المشتبه بهم وهو يتقعب تحركات دركي بمنطقة فلاحية بالطريق الجهوية 308 بين سطات والبروج بالمحكمة الابتدائية بسطات التي امرت بفتح تحقيق فوري في الموضوع.

إذ أن المشتبه به وبعد توصله باستدعاء رسمي من لدن مصالح الدرك الملكي بسطات، قام بتقديم نفسه ليتم اعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على انظار النيابة العامة حيث تم ايداعه السجن الفلاحي عين علي مومن.

ويشار، أن أولى فصول هذه القضية انطلقت منذ ان تداول فيديو على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبين مواطن وهو يتعقب دركي بالطریق الجھویة رقم 308 الرابطة بین البروج و سطات على المستوى النفوذ الترابي كیسر بعد أن أدى المخالف بموجبھا مبلغ 150 درھما كغرامة ناتجة عن مخالفة للسير، وحسب مضمون الشريط فإن الدركي تعامل بطریقة ذكیة وبحكمة وبدون ردود فعل تجاه صاحب الفیدیو.

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