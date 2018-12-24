لفتيت : قتلة السائحتين “ذئاب منفردة” والارهاب قد يضرب في اي لحظة

هبة بريس ـ الرباط

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن مرتكبي جريمة الحوز التي استهدفت سائحتين اسكندنافيتين هم “ذئاب منفردة”، وحمل المسؤولية لما وصفه بـ”العدميين” مسؤولية الجريمة، وكشف عن اعتقال 17 متهما في القضية والقضاء على المخطط برمته.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، “تبين من خلال الحادثة أن الأمر لا يتعلق بالإرهاب وإنما بأفراد تشبعوا بأفكار فردية متطرفة، كذئاب منفردة تتحرك في الظل وتتسلح بعنصر المفاجأة”.

وكشف أن “الجريمة تمت بأدوات بسيطة تؤكد أن الجناة ليس لهم تنظيم، بل أفراد متشبعون بالخطاب المتطرف ” قبل ان يضيف ” المغرب في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية”.

وشدد الوزير على أنه “تم توقيف 17 منهم، مما يعني القضاء النهائي على هذا المشروع التخريبي”.

وزاد “إن ما كان يقلقنا قد وقع بالفعل، وبوسائل بسيطة متاحة للجميع، وقد أكدت الجريمة أن الإرهاب لا وطن له قد يضرب في أي لحظة وحين، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن انعدام درجة المخاطر”.

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