سلا الجديدة .. مواطنون يشتكون من “الفراشة” و”القايد”:”معندي ما ندير ليكوم”

هبة بريس

يبدو أن عددا من المسؤولين لم يستوعبوا بعد توصيات وتوجيهات الملك محمد السادس، الداعية الى الاستماع لمطالب ومشاكل المواطنين دون تقصير أو تمييز.

مناسبة هذا الحديث، توصلنا بشكاية من ساكنة شارع أبي رقراق بمدينة سلا الجديدة، والذين أكدوا معاناتهم منذ مدة “الفراشة”، ومع لامبلاة السلطات المحلية.

وحسب شكايات الساكنة، فيعرف الشارع المذكور، منذ أسابيع طويلة، توافد عددا من الباعة المتجولين و”الفراشة” الذين احتلوا كافة الممرات وواجهات العمارات.

وأكد المشتكون، أن المكان أصبح يعج ببائعي الملابس والخضر والفواكه وكذا “السمك”، الذين يخلفون ورائهم أزبالا وروائح كريهة لا تطاق، تسببت في مرض عدد منهم.

وتابع المشتكون، أن “الفراشة” احتلوا واجهات العمارات وأماكن ركن السيارات الخاصة بالساكنة، كما يتعمدون التلفظ بالكلام النابي والعبارات المخلة بالحياء طيلة اليوم.

وأمام هذا الوضع، توجه الساكنة مرفوقين بشكايات مكتوبة وموقعة، نحو “قائد” المقاطعة المعنية، للتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات، قبل أن يجيبهم بالقول:”ياك كيشطبو الزبل، ايوا ما عندي ما ندير ليكوم”

الى ذلك، أكد المشتكون أنهم سيتوجهون اليوم بشكاياتهم نحو عامل مدينة سلا، كما يطالبون المصالح المعنية بالتدخل، ووضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تقلق بالهم وتشكل خطرا على حياتهم.

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