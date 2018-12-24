البحر يلفظ جثة ثلاثيني بمنطقة أورير شمال أكادير‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

لفظ شاطئ منطقة أورير، التي تبعد 12 كيلومتر عن مدينة أكادير، جثة رجل ذكر في الثلاثينيات من عمره حسب ما أكدته لنا مصادر هبة بريس.

وأفادت ذات المصادر أن الجثة، التي عثر عليها بعض الصيادين الذين يجولون بين الصخور بحثا عن الصدف البحرية ، كانت في حالة متحللة وأن صاحبها كان يرتدي سروالا قصيرا فقط دون ملابس في الطرف الأعلى من جسمه، ما يرجح فرضية غرق أحدهم في الشواطئ المحادية للمنطقة أثناء السباحة.

وفور علمه بالحادث انتقل قائد قيادة أورير رفقة عناصره إلى عين المكان حيث تم إخبار الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية في الحين ليتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وفتح تحقيق في الموضوع.

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