المغربية فاطمة التوهامي تفوز بسباق نصف المارطون الدولي بتونس

هبة بريس

فازت العداءة المغربية فاطمة التوهامي بسباق نصف المارطون الدولي “17 ديسمبر” الذي نظم الأحد 23 دجنبر بمدينة سيدي بوزيد (260 كلم جنوب تونس العاصمة).

وقطعت العداءة فاطمة التوهامي مسافة السباق في ظرف ساعة و23 دقيقة و12 ثانية متقدمة على العداءة التونسية نداء عمري (ساعة و25 دقيقة و12 ثانية) التي حلت في المرتبة الثانية، فيما آلت المرتبة الثالثة للتونسية رفيقة عبد السلام (ساعة و31 دقيقة و52 ثانية).

وفي فئة الذكور حل العداء المغربي أنس سلموني في المرتبة الثالثة بتوقيت ساعة و5 دقائق وراء كل من التونسي وسام حسني الذي حل في المرتبة الأولى (ساعة و3 دقائق و10 ثوان) والتونسي رؤوف بوبكر الذي حال في المرتبة الثانية بتوقيت ساعة و4 دقائق و59 ثانية.

وشهد السباق مشاركة حوالي 130 عداء وعداءة من تونس والمغرب والجزائر وكوت ديفوار.

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