الفرق المغربية تخطف الأضواء في دور ال32 مكرر من كأس “الكاف”

هبة سبور – شفيق عنوري

خطفت الفرق المغربية الأضواء في دور ال32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بسبب تواجد 4 ممثلين للكرة الوطنية في هذا الدور.

وسيلعب دور ال32 مكرر، من كأس الكاف، كل من الرجاء الرياضي حامل اللقب، ونهضة بركان وحسنية أكادير إضافة اتحاد طنجة المنتقل من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الرجاء لهذا الدور، عقب فوزه على سيركيل مبيري، في مجموع المباراتين بنتيجة 5-1، فيما تأهل نهضة بركان على حساب الاتحاد الليبي، بعد انتصاره عليه ب4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما وصل حسنية أكادير لهذا الدور، بعد تجاوزه لجينيراسيون فوت السنغالي، ب2-1 في مجموع المباراتين، في حين سيخوض اتحاد طنجة الدور المذكور بعد إقصائه من دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا أمام شباب الساورة الجزائري.

وسيكون احتمال وقوع مواجهة مغربية/مغربية في الدور المقبل واردا جدا، بحكم عدد الأندية وعدم استبعاد قوانين “الكاف” لهذا الأمر.

ويسعى ممثلو الكرة المغربية للذهاب بعيدا في المسابقة كما فعل الرجاء في النسخة الماضية، التي توج بلقبها على حساب فيتا كلوب الكنغولي.

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