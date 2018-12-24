الجامعة العربية: موقفنا لم يتغير إزاء عضوية سوريا

هبة بريس - وكالات

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن موقف الجامعة لم يتغير إزاء عضوية سوريا في المنظمة، وأنها لا زالت مجمدة، مشيرا إلى أن عودتها غير مرتبطة بالقمة.

وفي استعراض لحصيلة أعمال جامعة الدول العربية لعام 2018، قال السفير حسام زكي خلال مؤتمر صحفي: “لا تغيير في موقفنا من عضوية سوريا، وتجميد مقعدها حتى الآن”.

وأشار إلى أن “قرار عضوية سوريا، هو قرار دول أي الدول الأعضاء، وليس الأمانة العامة، وكما اتخذت الدول العربية موقفا بالتوافق على تجميد عضوية سوريا، فإن عودة دمشق لمقعدها يحتاج إلى التوافق ذاته”.

وأكد زكي على أنه، وفي الفترة الأخيرة، “حدث نقاش شبيه، ولم يحدث توافق، ويمكن القول إن عناصر مقومات التوافق ليست موجودة حتى الآن”.

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