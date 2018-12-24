تارودانت: صراعات حادة تدفع رئيس جماعة عن “البيجيدي” إلى الاستقالة‎‎

أقدم رئيس جماعة تبقال الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم تارودانت على تقديم استقالته من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي رسميا للسلطات المحلية.

وعزى الرئيس المستقيل المنتمي لحزب العدالة والتنمية استقالته حسب رسالته الموجهة إلى عامل إقليم تارودانت بتاريخ 19 دجنبر 2018 (تتوفر هبة بريس على نسخة منها)، أسباب الاستقالة إلى تقدُّمه في السن، والآثار السلبية لمرض السكري الذي تعايش معه منذ عشرين سنة، ونقص في حدته البصرية، وعدم تحمله كثرة الضغوط والمسؤوليات وتنقله بين مقر عمله بمراكش حيث يشغل منصب مسؤول جهوي بوزارة النقل والتجهيز والجماعة الترابية لتبقال.

فيما ذهبت مصادر متتبعة إلى تفسير أسباب الاستقالة، بأنها محاولة استباقية منه لإنهاء ولايته الانتخابية قبل أن تتم إقالته من طرف أعضاء المجلس، بعد دخول مكونات أغلبية المجلس الجماعي لتبقال المنتمية لحزب المصباح بما فيها الرئيس المستقيل، في صراعات حامية كسرت علاقة الثقة بين الأعضاء و رئيسهم، بعد اتهامهم له بتهميش جماعة تبقال النائية وغيابه المتواصل عنها وانفراده في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تقصيره في تنفيذ جل المشاريع المبرمجة التي تمت المصادقة عليها و فشله في إخراجها إلى حيز الوجود، مما شكل عائقا أمام الدينامية التنموية بالمنطقة والتسيير الرشيد للميزانية و مصالح الساكنة و المواطنين، وهو الأمر الذي ظهر جليا في حالة البلوكاج الذي عاشته الجماعة بعد رفض أغلبية أعضاء المجلس التصويت على ميزانية الجماعة في دورات أكتوبر لسنتي 2017 و 2018.

وللإشارة فاستقالة رئيس جماعة تبقال، تأتي هي الأخرى في سياق الاستقالات المتواصلة في صفوف عدد من منتخبي حزب العدالة والتنمية بمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت، فيما تشهد الساحة السياسية بين أعضاء ومتعاطفي حزب المصباح بالإقليم، تشنجات كبيرة عصفت بشكل كبير بشعبية حزب المصباح في المنطقة، بعد تخبط مجموعة من منتخبي الحزب وعجزهم عن الوفاء بوعودهم الوردية التي التزموا بها خلال حملاتهم الانتخابية السابقة أمام الساكنة المحلية.