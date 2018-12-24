شمهروش مكان مقتل السائحتين في المخيلة الشعبية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إهتزت أفئدة المغاربة ومعهم العالم أجمع، الاسبوع الماضي من هول وبشاعة الجريمة التي ارتكبها ” متطرفون” في حق سائحتين سكوندينافيتين، بمنطقة أمليل بإقليم الحوز، وما أعقبها من عمليات توقيف الجناة واخرون يحملون نفس الفكر المتشدد، وما تلاها من استنكار وتضامن مع عائلات الضحيتين عبر ربوع المملكة وامام سفارة الدنمارك، لكن يبقى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة حابل بالاسرار ودو مرجعية شعبية في المخيلة الشعبية او زواره من العالم.

” هبة بريس” تفتح ملف المنطقة التي ارتكبت بها الجريمة مرقد ملك الجان ” شمهروش ” في أعلى قمة جبل توبقال، حوالي 2500 متر عن سطح البحر.

– شمهروش في المخيال الشعبي

كثيرون من الباحثين في الثراث الشعبي ، يعتبرون ضريح ” شمهروش ” أعلى محكمة للفصل في قضايا الجن والإنس من المسلمين، حسب المخيال الشعبي، وهي الرواية التي جعلت المواطنين المغاربة والاجانب يحجون إليه طيلة السنة، مما جعل المنطقة تعرف رواجا إقتصاديا، بالرغم من وعورة المسالك الطرقية للوصول اليه، حوالي ثمانية كيلومترات من المسالك الوعرة، يقطعها مشيا على الاقدام نساء ورجال ومنهم من يفضل التنقل فوق البغال، للوصول إلى “مرقد” ملك الجن «شمهروش».

فالمكان لؤلائك الذين لا يعرفونه، يشهد طقوسا تعبدية، طلبا ل ” بركة ” الضريح، أغلب من زارو المكان يعتقدون أن ” شمهروش” هو ملك الجن لا يموت ولا يشيخ، ولو كان في قبره المغلف بثوب أخضر، يلامسه كل من دخله، حاملا الهدايا التي يقدمها بالمكان ، ويتكلف بعدها حراس ” شمهروش ” بالتصرف فيها.

منطقة ” إمليل ” حيت إرتكب متطرفون جريمتهم ، هي أولى محطات في الطريق إلى ما يسمى بضريح ملك الجان «شمهروش». وهي قرية سياحية تبعد عن مدينة مراكش بحوالي سبعين كيلومترا، يقصدها السياح الأجانب كما المغاربة، فهي نقطة عبور مركزية لكل من يشد الرحال نحو قمة «توبقال».

المكان تناسته مشاريع الدولة في الاستثمار العمومي ، رغم أهميته في عائدات السياحة لانفراده بمؤهلات طبيعية من جبال وغابات وأودية ، وهو ما مكن الاهالي من ضمان لقمة العيش من خدماتهم للزوار ، فعوض ان تنشأ مسالك طرقية بالمنطقة وأن تكون السيارات والحافلات وسائل نقل ، بقيت البغال الوسيلة الوحيدة المتوفرة لاختراق مسالك جبلية وعرة في اتجاه صخرة محكمة الجن والإنس. عائلات مغربية توجد في زيارة للمكان قادمة من اقاليم ومدن عدة، كل غايته في الزيارة ، منهم من جاء للشفاء من مرض ” الصرع” والعلاج منه بعد فشل الطب الحديث في الوصول الى وصفة تخلص المصاب من هذا المرض الذي ارتفع عدد المصابين به ، ولعلى تواجد الناس من مختلف الفئات يطبع على المكان نوع من الهالة، عبر وجود أسراب من طائر “الغربان” يُعتقد أنها مسكونة بالأرواح.

– شمهروش والبعد الاقتصادي

في مدخل ضريح «شمهروش» توجد العشرات من المحلات لبيع الأغذية والملابس، وأخرى متخصصة في مستلزمات الطقوس الخاصة بالزيارة كالشموع وماء الزهر والبخور. مكان «شمهروش» عبارة عن صخرة تم تبييضها بالجير، وبجانبها مسجد فوقه مجموعة من الأعلام بالأخضر والأبيض، أما مرقد السلطان فممنوع على غير المسلمين، سكان المنطقة يحكون ل ” هبة بريس” ان الضريح قبل ثلاث عقود كانت به محلات تجارية قليلة، لكن اليوم اتسعت رقعة المحلات وتخصصاتها، واصبح الرواج التجاري مهم بالمنطقة.

داخل القبة، تحت الصخرة الكبيرة، يعتقد الزوار أن هناك يوجد عرش ملك الجن، أما الجدران فقد تم تزيينها بألواح كتبت عليها بعض الأدعية والآيات القرآنية، يأتي بها الزوار بين الفينة والأخرى.

مكان “شمهروش” أشبه ما يكون بقبر صغير مغطى بلحاف أخضر، لكنه في الحقيقة ليس إلا ترابا على شكل تمثال يتمرغ بجانبه الزوار طلبا ل” العفو ” . مرقد ملك الجن هو أقدس جزء في الضريح، وإلى جانبه صندوق يضع فيه الزوار الهدايا او ما يطلق عليه ب ” الباروك” ، ليقتسم الشرفاء فيما بعد الغنيمة فيما بينهم.

وإذا كان المريض ملبوسا بالجن، فإنه بمجرد أن يدخل يتعرض للصرع بشكل تلقائي، ويبدأ الجني أو الجنية بالتكلم على لسانه، و شمهروش هو ملك الجن، وأوامره مطاعة» بحسب حراس الضريح، في حين أن شرفاءه يحضرون الشاي لزوار قصر ملك الجن استعدادا لحصة من الجذبة.

القائمون على الضريح، يقنعون زواره بأن ” شمهروش” يمثل حكمة ربانية، وهو مقام مقدس اختاره الله ليتبرك الناس به، وكل من يأتي إليه طالبا إنصافه فإنه سيأخذ حقه كاملا، وما عليه إلا الصبر. لكن كيف يمكن لجلسات المحكمة أن تقام في ظل وجود طرف واحد وهو المريض المشتكي؟

سؤال صعب للزوار، لكن الاجابة للقائمين على الضريح يتفننون في سرد الحكايات امام الساءلين ، عبر تحليل حالات مرضية تم شفاءها بحسبهم لان المكان عبارة عن محكمة عليا حقيقية، تبت في قضايا ونزاعات الجن والإنس، وشمهروش الذي هو ملك الجن ورئيس هذه المحكمة له الكلمة الفصل، ولا يمكن الطعن في قراراته».

القائمون كشفوا عن الاسم الحقيقي لشمهروش هو «الشيخ أبا الوليد شمهروش»، وهو من الجن المسلمين، وهذه البقعة التي يحج إليها الناس من كل حدب وصوب ليست إلا مكانا كان يتعبد فيه، لتتحول إلى محكمة عليا لهذا الجني «العادل» كما يصفه أهالي المنطقة .

يدعي «الشرفاء»أن الصخرة الكبيرة هي بمثابة كرسي «ملك الجن» شمهروش، وعندما يأتي الناس للتداوي من مختلف الأمراض الروحانية فإنهم يتوجهون إلى تحت الصخرة، فيبدأ الجني الذي يسكنهم بسرد القضية، ليقول «شمهروش» كلمته الأخيرة في أي نزاع نشب بين الجن والإنس.

وإلى جانب «المحكمة العليا» للفصل في قضايا الجن والإنس، التي يرأسها «شمهروش»، هناك مقامات أو أقسام قضائية أخرى لأسماء جن من حاشية الملك كلالة عيشة ابنة السلطان، والباشا حمو، سيدي ميمون، وميرة ولالة مليكة.

في تلك المقامات، تقام طقوس أخرى ، حيث يذهب «المرضى» لوضع الشموع وصب ماء الزهر على المكان «الطاهر»، وتقديم الذبائح قرابين للجني أو الجنية التي تسكنهم، كما صرح بذلك عدد من الزوار .

-قاتلي ” السائحتين” واختيارهم للمكان

إختلفت التحليلات بخصوص إختيار ” المتطرفين” لمكان تواجد ضريح ” شمهروش” هناك من دهب الى اعتبار الاختيار، هو التواري عن الانظار وتنفيد الجريمة بسبب صعوبة ووعرة مسالك المنطقة، والعلم المسبق بتواجد السواح بتلك المناطق الغابوية، عكس مدينة مراكش التي تعج بالسياح لكن التواجد والرقابة الامنية في كل مكان. في حين ذهبت تحليلات أخرى أن فكر منفدي الجريمة يعتبرون المكان به طقوس تعبدية لا علاقة لها بالطقوس الدينية، وان تنفيدهم للجريمة سيجعل المواطنين يكفون عن زيارة المكان وكذلك السياح، فهؤلاء شدوا الرحال قبل موعد تتفيد الجريمة أربعة أيام وسط الغابة، ومن المحتمل أنهم كانوا يعتقدون ان تعريضهم للمساءلة من طرف السلطات في حالة توقيفهم، سيتدرعون بزيارة ضريح ” شمهروش” لان المكان يعرف توافد المئات من الاشخاص.

ولعلى البلاغ الاخير، حول عدم ارتباط مرتكبي جريمة قتل ” السائحتين” بتنظيم داعش الارهابي، وان الجريمة تمت بدون وجود صلة مع التنظيم، يمكن استنتاجه من شريط ” المبايعة” ورسالته وحتى كذلك طريقة كتابة ” علم داعش” بطريقة تقليدية وطريقة إلقاء الرسالة، والتي يرجح انها تقليد ” للمتطرفين” من الفيديوهات التي يبثها التنظيم الارهابي كلما نفذ عملية بمنطقة ما، لكن يبقى التساؤل مطروح، حول الجهات التي سربت في البداية شريط ” الجريمة” وبعدها بأيام شريط ” المبايعة” فلا يعتقد أن نباهة الفاعلين قد تتصرف بهذا الشكل، لأن طريقة حلق لحاهم دون شعر رؤوسهم وتنقلهم جميعا في حافلة واحدة، وامتلاكم سلاح الجريمة الذي وجد بحوزتهم، يسير في اتجاه ما كشفه البلاغ بخصوص عدم صلتهم بالتنظيم الارهابي، لكن تبقى طريقة بث شريطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الحلقة المفقودة في القضية.

فالمتتبع لقضايا الجماعات الاسلامية بالمغرب، سيكتشف انها انتشرت مند الثمانينيات بشكل كبير، ولم تكن حينها الدولة منتبهة لخطرها، كانت الكتب تباع أمام المساجد، وبعدها في التسعينيات وعام ألفين، بدأت في الظهور بشكل علني واختلفت اديولوجياتها، العدل والاحسان واختيار الاسلام السياسي وكذلك التوحيد والاصلاح، والتبليغ عبر الدعوة الى الدين، وبعدها الفكر الوهابي القادم من السعودية الذي انتشر بشكل كبير، قبل ان تنقسم الجماعة بين الشيخ المغراوي وتلميذه القباج مؤسس جماعة الاربعينية، وبعدها ظهور متطرفين من الجماعة توجه بعضهم الى العراق واخرون الى سوريا وشكلوا عنصرا أساسيا لتنظيم داعش في بلاد الشام، وبدأو في تنفيذ عمليات ارهابية بدول أوروبا وبعدها بدول مغاربية عبر التفجير او استعمال الاسلحة النارية، قبل ان يشتد الخناق على افراد التنظيم ويبدعون في إخراج أسلوب جديد يطلق عليه ” الذئاب المنفردة” وهو نفس الاسلوب الذي شهدته هجمات باريس وكذلك لندن، وكان أخره جريمة الحوز.

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