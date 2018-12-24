تارودانت: حملة طبية مجانية متعددة التخصصات بجماعة تنزرت

محمد ضباش - هبة بريس

احتضن مقر جماعة تنزرت بإقليم تارودانت، اليوم الأحد 23 دجنبر 2018، حملة طبية مجانية متعددة التخصصات، من تنظيم الجماعة الترابية تنزرت بشراكة مع جمعية ” MAROC A VIE” الكائن مقرها بمدينة أيت ملول، وجمعية منتدى تنزرت للثقافة والفن، وجمعية ادواكايس للتنمية.

وحسب المنظمين، فقد استفاد من التدخلات الطبية للحملة أزيد من 600 شخص من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار منحدرين من دواوير جماعة تنزرت النائية والجماعات المجاورة لها، حيث شملت الحملة تخصصات عدة (الطب العام، طب الأطفال، طب النساء والتوليد، طب العيون، تشخيص و تحليل السكري و فقر الدم و الضغط الدموي)، كما شملت الاستفادة مجموعة من الفحوصات الطبية و الأدوية المتنوعة بالمجان.

هذا وخلفت هذه المبادرة التطوعية ارتياحا واستحسانا كبيرين في صفوف الساكنة المحلية، لاسيما أنها كرست مبدأ التكافل الاجتماعي وساهمت إلى حد ما في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتغطية النقص الحاصل في الخدمات الصحية التي تعاني منها المنطقة، فيما شهدت الحملة الطبية تنظيما وتأطيرا محكمين، نتيجة تضافر جهود المنظمين والمشاركين والمساعدين بما فيهم الأطر الطبية المشاركة والمنتخبين وممثلي السلطة المحلية وفعاليات المجتمع المدني المحلية من اجل إنجاح هذه الخطوة الإنسانية المتميزة وتحقيق أهدافها النبيلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0