جرادة .. وفاة فتاة من جنسية فرنسية إختناقا

هبة بريس : أحمد المساعد

إستفاقت مدينة جرادة صباح اليوم الإثنين 24 دجنبر الجاري على وفاة فتاة من جنسية فرنسية في 25 من عمرها إختناقا بغاز البوتان.

الفتاة الفرنسية قدمت لمدينة جرادة رفقة صديقتها في عمل جمعوي تطوعي في إطار تعاون مع جمعية محلية ، وحسب مصدر مطلع حيث ان صديقتها أتت صباحا للمنزل المتواجد بحي الرازي أين تقيم ليذهبان معا للعمل الجمعوي فلم تستجب لنداءاتها مما استدعى كسر الباب رفقة الجيران فوجدناها ميتة نتيجة استنشاقها لغاز البوتان.

وحلت بعين المكان مصالح الشرطة والوقاية المدنية ونقل الجثة لمستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي لجرادة.

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