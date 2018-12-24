اعتقال شابين آخرين باشتوكة آيت باها على خلفية أحداث قتل السائحتين الأجنبيتين

أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر جد مطلعة من اقليم اشتوكة آيت باها أن عناصر الدرك الملكي وبمتابعة من عناصر أجهزة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، اعتقلت صباح اليوم الاثنين 24 دجنبر شابين يشتبه فيهما الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك مبشرة بعد أيام قليلة من اعتقال شابين آخرين في نفس الاقليم، واعتقال آخر نشر دوينة فايسبوكية يمجد بالعمل الإرهابي بضواحي مراكش.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هبة بريس، فإن الشابين اللذين يبلغان من العمر 22 و 26 سنة ينحدران من دوار تين خزاز بجماعة الصفاء ودوار برج حمدان بجماعة سيدي بيبي باقليم اشتوكة.

وقد تم العثور بحوزة المعتقلين، حسب ذات المصادر، على منشورات وكتب تنتصر للتنظيم وتروج الأفكار التي يتبناها.

هذا وقد تمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة لتعميق البحث معهما في إطار محاربة الظاهرة، خاصة بعد الحدث الأليم الذي عاشته منطقة شمهروش بضواحي مراكش، والذي أدى إلى مقتل سائحتين اسكندينافيتين بفعل عمل ارهابي لبعض الذئاب المنفردة والتي تؤمن بالفكر الداعشي.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 1 3