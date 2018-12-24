تعديل وزاري في الكويت بعد استقالة أربعة وزراء

هبة بريس - وكالات

قالت مصادر حكومية في الكويت، الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، أجرى تعديلا وزاريا، شمل قبول استقالة 4 وزراء، وتعيين 4 آخرين، وإعادة توزيع 3 حقائب أخرى.

وأوضحت المصادر للأناضول، مفضلة عدم ذكر اسمها، أن “رئيس الوزراء قبِلَ استقالة كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي”.

فيما جرى تعيين كل من فهد الشعلة، وزيرا للأوقاف والبلدية، وخالد الفاضل، وزيرا للنفط، ومريم العقيل، وزيرة للتنمية والتخطيط، وسعد الخراز، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. وجرى أيضا إعادة توزيع ثلاثة حقائب، حيث عينت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري، وزيرةً للاسكان والأشغال.

كما تقلد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، مهام وزارة وشؤون مجلس الأمة، فيما جرى تعيين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزيرا للتجارة والخدمات، بحسب ذات المصدر.

وتضم الحكومة الكويتية 15 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0