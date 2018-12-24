مكناس: اعتقال ثلاثة أشقاء متورطين في جريمة قتل مزدوجة مقرونة بإضرام النار

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتنسيق مع نظيرتها بالدرك الملكي، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة إخوة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، وذلك من أجل الاشتباه في تورطهم في جريمة قتل عمد مزدوج مقرونة بإضرام النار عمدا والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، في الهجوم ليلة 14-15 دجنبر الجاري على منزل كائن بدوار “إزروفن” نواحي مدينة مكناس، حيث تم إضرام النار فيه عمدا، قبل تعريض قاطنيه للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، مما أسفر في حينه عن وفاة شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت صباح اليوم الاثنين من توقيف اثنين من المشتبه فيهما، اللذين يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بأحد مقالع الحجارة الكائنة بمنطقة مدارية بمدينة مكناس، فيما تم بالتزامن مع ذلك توقيف شقيقهما الثالث نواحي نفس المدينة.

وقد تمت إحالة المشتبه فيهم على مصالح الدرك الملكي، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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