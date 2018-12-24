إسبانيا تفي بوعدها وتزود المغرب ب 75 سيارة رباعية الدفع للتصدي للهجرة السرية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

في إطار المساعدات الأوروبية الموجهة للمغرب ودعمه بالمعدات اللازمة للتصدي لظاهرة الهجرة الغير الشرعية،وصلت الدفعة الأولى من سيارات الدفع الرباعي إلى ميناء الجزيرة الخضراء متوجهة إلى ميناء طنجة المتوسط _ حسب مصادر هبة بريس الخاصة _.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد كشف عن هذه المعطيات منذ شهرين خلال لقاء صحفي بالعاصمة مدريد، حيث أكد أن الصفقة تدخل في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المغرب والإتحاد الأوروبي ( إسبانيا ) لحماية الحدود والتقليص من محاولات الهجرة السرية نحو أوروبا التي باتت مصدر قلق للجميع سيما وأن جل تلك المحاولات تنتهي بأحداث دامية في صفوف المرشحين وعناصر حماية الحدود.

وتشمل هذه الدفعة من المعدات اللوجيستيكية سيارات رباعية الدفع بيضاء اللون كتلك التي تتوفر عليها عناصر الحرس المدني الإسباني حيث تبلغ قيمة الواحدة منها 34 ألف أورو ( أي ما يعادل 370.000 درهم مغربي)،كما إستفاذت دول إفريقية أخرى من هذه المساعدات لنفس الغاية غير أن المغرب حصل على حصة الأسد باعتباره آخر نقطة ومعقل للمرشحين إلى عبور القارة الإفريقية.

من جهة أخرى وعلاقة بموضوع الهجرة السرية إنتقذ العديد من الإسبان على خلفية الشريط الذي وثق منذ ثلاثة أيام هجوما جماعيا للأفارقة نحو معبر باب سبتة،(إنتقذ) تدخل المواطنين المغاربة إلى جانب قوات الأمن واعتبروه سلوكا عنصريا يزيد من تأجيج الكراهية بين المدنيين والمهاجرين الأفارقة،حيث قال أحد الإسبان بالحرف” تجتاح قوارب المغاربة شواطئنا أمام المصطافين في عز الصيف دون أن نطاردهم،بل نعطيهم أحذيتنا لإستكمال المسير خوفا من الأشواك وسط الغابات”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1