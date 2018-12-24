توافد كبير لطلبة المعاهد العليا والأطباء على حزب الأحرار بفاس

ع محياوي – هبة بريس

عقد البرلماني رشيد الفايق عن حزب الأحرار بمدينة فاس يوم أمس السبت 22 دجنبر الجاري ، استجابة لدعوة مجموعة من الأطباء و طلبة المعاهد العليا ومقاولون بفاس التحقوا مؤخرا للانضمام الى حزب الحمامة ، لقاء إشعاعيا وتواصليا معهم ، من أجل الاستماع الى همومهم ومشاكلهم و التهميش الذي لحقهم من منتخبي مجلس فاس على حد تعبيرهم في هذا اللقاء.

وافتتحت الجلسة بكلمة للبرلماني ” رشيد الفايق” حيث شدد في البداية على ضرورة التعاون بين الحزب و ساكنة فاس والفئة الوافدة على الحزب، كما أكد ذات البرلماني، على ضرورة بناء مستقبل للجيل الصاعد للمضي قدما والارتقاء بالعاصمة العلمية فاس وإخراجها من العزلة و التهميش و الاقصاء.

إلى ذلك، طرح الحضور أهم المشاكل والمعيقات التي يعاني منها الشباب الحاضر في هذا اللقاء، والتي يبقى من أبرزها مشكل المجلس الجماعي لمدينة فاس، الذي عرف ركودا في تسيير العاصمة العلمية منذ تولي منتخبيه مسؤولية التسييرعلى حد تعبيرهم ، فيما تبقى الوقفات الاحتجاجية المتكررة في مختلف أحياء مدينة فاس خير دليل.

وفي ختام اللقاء، عبر الحاضرون لـ ” هبة بريس ” عن سعادتهم وغبطتهم بهذه المبادرة التواصلية التي قام بها البرلماني رشيد الفايق عن حزب الأحرار واستجابته لدعوتهم من أجل الاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم، كما نوهوا بالمناسبة بأعماله المبذولة وخدماته المتواصلة.

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