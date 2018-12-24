العجلاني يحمل الحكم مسؤولية إقصاء اتحاد طنجة من دوري أبطال إفريقيا

هبة سبور – شفيق عنوري

حمل التونسي أحمد العجلاني، مدرب اتحاد طنجة، الحكم الغيني أحمد توري، مسؤولية إقصاء الفريق من دوري أبطال إفريقيا أمام شباب الساورة الجزائري.

وقال العجلاني عقب نهاية اللقاء، إن الحكم الغيني لم يمنح اتحاد طنجة ركلتي جزاء صحيحتين، كانتا كفيلتين بمنح التأهل ل”فارس البوغاز”.

وأوضح أن المنافسات الإفريقية تحسمها قرارات الحكام وليس أقدام اللاعبين على أرضية الميدان.

وكانت الجماهير الطنجاوية قد صبت جان غضبها على المدرب التونسي، بعد فشل الفريق في بلوغ دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن اتحاد طنجة ودع عصبة الأبطال، بعد خسارته أمام شباب الساورة الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0