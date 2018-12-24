ترامب لأردوغان: “سوريا كلها لك.. لقد انتهينا”

هبة بريس - وكالات

نشرت شبكة CNN الأمريكية يوم الاثنين، مقتطفات من مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال ترامب: “سوريا كلها لك.. لقد انتهينا”.

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره التركي خلال مناقشة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، إن الولايات المتحدة أنجزت مهمتها في سوريا.

ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اطلع على تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، كان أردوغان يشرح كل المشاكل الناجمة عن الوجود الأمريكي في العراق وسوريا، ويثير غضب ترامب.

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