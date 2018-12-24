تنظيم النسخة السابعة للمؤتمر الدولي للابتكار والاتجاهات الجديدة في نظم المعلومات

نُشر بتاريخ :  2018-12-24 - 09:59
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رضى لكبير – هبة بريس

بشراكة وتعاون مع كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة ENSA وكلية العلوم والتقنيات محمدية FST ، نظمت المدرسة المغربية لعلوم المهندس، التي تولي اهتمامها لمجال البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار من خلال إنشاء العديد من المختبرات العاملة في مختلف المجالات، من بينها المختبرين LAMIGEP و LPRI ،(نظمت) النسخة السابعة للمؤتمر الدولي للابتكار والاتجاهات الجديدة في نظم المعلومات INTIS2018 بمراكش من 21 إلى 22 ديسمبر.

ونظمت نسخة هذه السنة تحت عنوان “الأشياء المتصلة والبيانات الكبيرة” « Objets connectés et Big Data » بمشاركة مجموعة من الباحثين الدوليين المرموقين في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي، أبرزها البروفيسور محمد مستري ، الأستاذ الجامعي ، وهو متخصص دولي في الذكاء الاصطناعي والسيد أسامة الشرقاوي ، مدير أوراكل أفريقيا.

ويواصل المؤتمر الدولي للابتكار والاتجاهات الجديدة في نظم المعلومات INTIS2018 التزاماته لخلق “تبادل وهندسة ومعايير” محتملة لتبادل الطلبة الدكاترة الوطنيين والدوليين لمناقشة نتائج البحث العلمي ، وتقاسم المفاهيم الرئيسية والنظريات الجديدة التي تعزز نظم المعلومات الناشئة ، وكذلك الاتجاهات التقنية المبتكرة والممارسات الجديدة التي يمكن أن تؤثر على تطورات نظام المعلومات. ويتعلق تحدي هذه النسخة بالمواضيع التالية: تعدين البيانات المكانية ، والبيانات الضخمة ، والحوسبة السحابية المرتبطة بالأجهزة ، وأخيرا إدارة وتحليل البيانات المعقدة.

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