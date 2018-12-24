بوعشرين ل”حامي الدين” : “مرحبا بك في نادي ضحايا النيابة العامة”

هبة بريس - الرباط

علق مالك جريدة أخبار اليوم، الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة عبد العالي حامي الدين في قضية ايت الجيد، وكذا موقف حزبه من القرار.

وقال بوعشرين في تدوينة نشرت على حسابه “الفيسبوكي”:”وأخيرا اقتنعت الأمانة العامة لحزب العثماني بأن القضاء تحول إلى سكين حاد لذبح خصوم السلطة، وسلخ جلد القانون.”

لم يشعر إخوان العثماني، يقول بوعشرين، بالألم خلال المحاكمات السابقة التي دفنت خيرة شباب الريف وجرادة والصحافيين في زنازين باردة، حتى اقترب الحبل من عنق واحد من خيرة أبناء الحزب”.

وتابع بوعشرين مخاطبا حامي الدين بالقول:” كل التضامن مع الأخ والصديق حامي الدين، ومرحبًا بك في نادي ضحايا النيابة العامة في نسختها الجديدة””

توفيق بوعشرين

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