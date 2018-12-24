الملك يعزي الرئيس الاندونيسي في ضحايا “التسونامي”

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية وتضامن الى جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا على إثر التسونامي المروع الذي ضرب سواحل مضيق سوندا مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسمه وباسم الشعب المغربي، للرئيس الأندونيسي، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الأندونيسي الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، “ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

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