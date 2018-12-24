جماهير اتحاد طنجة تصب جام غضبها على العجلاني بعد الإقصاء الإفريقي

هبة سبور – شفيق عنوري

صبت جماهير اتحاد طنجة جام غضبها على مدرب الفريق، التونسي أحمد العجلاني، بعد الإقصاء المبكر من دوري أبطال إفريقيا على يد شباب الساورة الجزائري.

وتطالب الجماهير بإقالة المدرب التونسي من تدريب الاتحاد، من أجل تصحيح أوضاع الفريق في الدوري المغربي بعد ضياع حلم التألق الإفريقي.

وفضل مجموعة من أنصار الفريق الطنجاوي، أن يكون المدرب القادم ل”فارس البوغاز” أجنبيا ويملك من الخبرة ما يكفيه للتألق مع الكتيبة “الزرقاء”.

ولم يتمكن المدرب التونسي من إرضاء الجماهير الطنجاوية، التي كانت تمني النفس في العودة لسكة الانتصارات محليا وظهور مميز على المستوى الإفريقي.

وكان “فارس البوغاز” قد ودع البطولة الإفريقية الأقوى، بعد فشل في تعويض فارق الهدفين التي تأخر بها في لقاء الذهاب، حيث أنهى الإياب بهدف نظيف.

ويعاني الاتحاد من نتائج متذبذبة في الدوري المغربي، تحت قيادة العجلاني، حيث لم يحقق الفريق معه سوى فوزين في ثمان مباريات، مع تسجيله ل5 تعادلات وخسارة وحيدة.

يشار إلى أن اتحاد طنجة الذي توج بلقب البطولة الاحترافية الموسم الماضي، يحتل المركز ال7 برصيد 14 نقطة، في حدود الجولة ال12.

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