صادم .. ثلاثيني يغتصب حماته أمام أنظار زوجته بتارودانت

محمد ضباش – هبة بريس

إهتز دوار أولاد محلة بمنطقة الكردان بإقليم تارودانت يوم أمس السبت 22 دجنبر 2018، على وقع جريمة جنسية مدوية بطلها شاب ثلاثيني قام باغتصاب حماته البالغة من العمر 80 عاما ببيتها وأمام أنظار زوجته.

وتفجرت الفضيحة بعدما تقدمت الزوجة التي عاينت الاغتصاب الوحشي لوالدتها بشكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بالكردان، حيث سارعت عناصر الدرك إلى اعتقال المتهم في ظرف قياسي بعدما حاول الفرار، وتم وضع المتهم في الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم عرض الضحية على الطبيب المختص لمعاينتها.

هذه الجريمة النكراء التي هزت المنطقة عرفت إستنكارا واسعا من طرف الساكنة المحلية التي أكدت من خلال شهادات متطابقة أن هذه الجريمة تعد سابقة بالمنطقة، غير انه بالرجوع إلى عدد من الوقائع الإجرامية التي شهدتها منطقة الكردان و هوارة عموما سيستنتج أن الاعتداءات الجنسية التي استهدفت النساء المسنات بدأت تعرف تزيدا مضطربا، مما يطرح العديد من الاستفهامات حول هذه الظاهرة التي أضحت تجتاح عدد من دواوير المنطقة، وخاصة في علاقتها التناسبية في تعاطي مرتكبيها للمواد المخدرة والمسكرة.

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