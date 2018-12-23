حكومة الشباب تعقد مجلسها الحكومي الأول

هبة بريس – الرباط

اختتمت اليوم الأحد 23 دجنبر فعاليات اللقاء الأول للمجلس الحكومي لحكومة الشباب المغربية ( منظمة غير حكومية) بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة السادة الوزراء الشباب، ممثلي القطاعات الحكومية بحكومة الشباب المغربية.

وعرفت الفترة الصباحية لحكومة الشباب المغربية، كلمة افتتاحية للسيد “نبيل كوزة” رئيس حكومة الشباب المغربية، وهي الكلمة التي استهلها بالتنديد بالعملية الإرهابية و الإجرامية الشنيعة التي ارتكبت في حق سائحتين اسكندنافيتن بإمليل ( ضواحي مراكش) واصفا الفعل الإجرامي بالدخيل على قيم المجتمع المغربي، و تنشئته الدينية القائمة على الفهم المعتدل و الوسطي للدين الإسلامي، مشيدا في الوقت نفسه بالتعبئة الوطنية الشاملة التي أبانت عنها مختلف المشارب السياسية و الفكرية و المدنية التي شجبت ونددت بهاته الجريمة النكراء.

وبعد كلمته التنديدية، انتقل السيد رئيس حكومة الشباب المغربية للحديث عن السياق السياسي الذي يأتي فيه انعقاد هذا المجلس الحكومي، و كذا الدور المنوط بحكومة الشباب المغربية، التي تجعل من أهم أهدافها تقييم عمل الحكومة الرسمية، سواء على مستوى النقد، أو التصويب، أو الاقتراح. وتضمنت باقي فقرات الفترة الصباحية للقاء الشبابي الحكومي، مداخلات لكل الوزراء الشباب المشكلين لحكومة الشباب المغربية.

وعرفت الفترة المسائية لأشغال اللقاء الأول لحكومة الشباب المغربية، عروضا مفصلة حول ثلاث قطاعات حكومية همت ( التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، و الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الاستثمار و التجارة و الرقمنة) حيث وقف السيد عبدالحي بلكاوي وزير التربية الوطنية في حكومة الشباب المغربية، على الخطوط العريضة للنهوض بالتعليم العمومي المبني على الجودة و الفعالية و الحكامة، داعيا إلى ضرورة العمل المستعجل على إبعاد الصفقات العمومية من اختصاصات مسؤولي التربية و التكوين مركزيا و جهويا و إقليميا، بغية إتاحة الوقت الكافي لتفرغ مسؤولي قطاع التعليم لتنزيل الأفكار و المشاريع المرتبطة بقطاع التربية و التكوين و البحث العلمي، فيما عرفت لغة التدريس نقاشا مفصلا بين أعضاء حكومة الشباب المغربية التي أجمعت على ضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة حيوية، مع ضرورة الفصل بين تدريس اللغات و لغات التدريس، حيث اقترح وزير التربية الوطنية بهذا الخصوص خلق سنة تحضيرية بين المرحلة الابتدائية و الإعدادية يتم الاقتصار فيها على تدريس اللغة العربية و الانجليزية و الفرنسية و الرياضيات، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على التلاميذ استيعاب المواد الدراسية ذات الارتباط باللغات الأجنبية، وذلك لتجاوز الهفوات البيداغوجية.

وبخصوص قطاع الاستثمار، قامت السيدة إيمان وردي وزيرة الاستثمار و التجارة و الرقمنة، بتقييم لمشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و خصوصا الملف المتعلق بإعادة تصميم و رقمنة مسار المستثمر، كامتداد للورش المفتوح من طرف الحكومة الرسمية، مع التركيز على التدابير الاستعجالية لضمان نجاح هذا الإصلاح على أرض الواقع. و التي تعنى بتوحيد و رقمنة المواقع الالكترونية و الخدمات لجميع المراكز الجهوية للاستثمار من حيث الشكل مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الإمكانيات ، فرص الاستثمار و القطاعات الحيوية المميزة لكل جهة من حيث المضمون المسوق تحقيقا للجاذبية الترابية المرجوة من ورش الجهوية المتقدمة.

هذا و قد أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة بذل مجهود مضاعف لوضع تصور عام وواضح للهوية الترابية و التوجه الاستراتيجي الخاص بكل جهة مغربية لتسهيل عملية رقمنة مسار المستثمر، وذلك مع بداية اشتغال هذه المراكز في حلتها التنظيمية و التنفيذية الجديدة.

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